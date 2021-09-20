В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная и влажная погода.

В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода и продолжатся дожди. А уже 23 сентября возможен первый снег.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в Украине будет доминировать холод.

"Температура воздуха 21 сентября в большинстве областей составит максимально лишь +7...+12 градусов. Немного теплее на Юге, Луганщине, Донбассе, в Днепре с районами, +12...+18 градусов", - рассказала она.

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По словам синоптика, холодные ощущения будет усиливать северо-западный ветер с сильными порывами.

Осадки ожидаются в северных и центральных областях, а также на Харьковщине.

"В среду, 22 сентября, дождей снова станет больше, а в Карпатах даже из-за низкой температуры воздуха возможен снег!"- предупредила синоптик.

Напомним, ранее народный синоптик предупредил о заморозках. По словам Леонида Горбаня, заморозки в Украине грозят центральным областям в конце сентября.

По его данным, в нашей стране заморозки ожидаются вблизи субботы, 25 сентября.

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Автор: Екатерина Лиманская