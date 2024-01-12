В ближайшие двое суток на погоду в Украине будет влиять циклон.

Морозная воздушная масса обусловит погоду в большинстве областей Украины в ближайшие двое суток. Местами температура будет падать до -20°. Ожидается порывистый ветер, осадки и гололедица на дорогах. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Он пояснил, что, сегодня на территорию Украины поступила очередная порция арктического холода на фоне прохождения активного циклона.

"Традиционно наиболее крепкие морозы ожидаются в северных и восточных регионах страны, здесь ночью и утром возможно снижение температуры кое-где ниже -20 °С", - говорит синоптик.

В западных и южных областях, по его словам, похолодание пройдет по более "мягкому" сценарию.

В Украине на выходных ожидается выпадение снега, местами умеренного, а на дорогах удержится гололедица.

Погода 13 января

В западных областях ожидается снег, местами слабая метель. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -7. ..-12 °С, днем 0...-5 °С.

В северных областях пройдет небольшой снег, только на Сумщине будет без существенных осадков. Температура ночью -14...-19 °С, на Сумщине похолодает до -22 °С; днем ожидается -7...-12 °С.

В центральных областях ночью без существенных осадков, а днем порой пройдет небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут -12...-17 °С, днем -4...-9 °С.

В южных областях ночью без существенных осадков, а днем местами небольшой снег и мокрый снег. Ночью будет -9...-14 °С, днем 0...-5 °С.

В восточных областях без существенных осадков. Температура воздуха ночью -16...-21 °С, днем -8...-13 °С.

Погода 14 января

"В западных областях ночью небольшой снег, днем снег и мокрый снег. Кое-где метель, на дорогах гололедица", - предупреждает синоптик. Днем местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 °С, днем потеплеет до -3...+ 2 °с.

В северных областях ночью местами небольшой снег, днем снег, местами метель. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17 °С, днем -2...-7 °С.

В центральных областях ночью местами небольшой снег, днем ожидается умеренный снег. Ночью ожидается -7...-12 °С, а днем -1...-6 °С.

В южных областях местами небольшой снег, мокрый снег, днем в Крыму порой с дождем. Столбики термометров ночью покажут -2...-7 °С, а днем воздух прогреется до -1...+4 °С.

В восточных областях ночью местами ожидается небольшой снег, днем умеренный снег. Температура воздуха ночью -12...-17 °С, днем -4...-9 °С.

Когда в Украине будет оттепель - прогноз

По прогнозу Игоря Кибальчича, 12 и 13 января в Украине ожидается похолодание. Затем температура несколько повысится, а 16-18 придет очередная волна холода. Только в конце второй декады января ожидается более устойчивый рост температуры воздуха вплоть до оттепели на большей части Украины и осадки в виде снег, мокрого снега и снега с дождем.

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