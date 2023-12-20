Небольшой мокрый снег и дожди будут наблюдаться в Украине уже завтра, 21 декабря.

В ближайшие дни в ряде областей Украины ожидается ухудшение погоды. Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует снег, мокрый снег, дожди, гололедицу на дорогах и налипание мокрого снега. А в Карпатах, по его данным, ожидается сильный снег и метели, передает"Метеопрог".

Погода 21 декабря

Осадки, по прогнозу Кибальчича, начнутся уже в четверг. Ночью будет сухо, а утром и днем в западных, центральных и восточных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Кое-где туманы. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С, в Крыму до +11 °С.

Погода 22 декабря

В пятницу ночью в западной части, днем также в северных и центральных областях пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Юго-западный ветер усилится до 7-12 м/с, а днем местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3. ..+2 °С, днем +2...+7 °С. В Карпатах в этот день ожидается сильный снег, метель и температура снизится до -1...-6 °С.

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Погода 23 декабря

В субботу повсеместно, кроме южных областей, пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1. ..+ 6 °С, днем +4...+9 °С, на юге до +11 °С.

Погода 24 декабря

В воскресенье, по данным Игоря Кибальчича, в северных и западных областях пройдет дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы усилятся до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2. ..+7 °С, днем потеплеет до +5...+10 °С, а в Крыму и Одесской области воздух прогреется до весенних до +12 °С.

Где на Рождество будет снег - прогноз

По данным Укргидрометцентра, снег, который есть сейчас, будет оставаться по северной границе страны и по северо-восточным областям - это Черниговщина, Сумщина, частично Харьковщина. Остальные районы будут без снега на Рождество.

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