"Морозы начнут ощутимо ослабевать": синоптик пообещала украинцам потепление уже на этой неделе

А пока этой ночью ожидается -22°.

Уже в эти выходные температура значительно повысится / фото ua.depositphotos.com

В ночь на 16 февраля в Украине ожидается -12°...-18°. На северо-востоке, Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Луганщине, Полтавщине, части Черкасщины, -17°...-22°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Днем во вторник в большинстве областей -7°...-14°.

На западе, в южной части и на юго-востоке максимально предполагается -4°...-9°.

На Закарпатье днем ожидается самая теплая погода, от -2° до +2°.

На дорогах - гололедица.

Ветер северо-западный, в западных областях - южный, максимум умеренный.

В Киеве во вторник осадков не будет. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью -16°...-18°, на окраинах до -20°, днем -8°...-10°.

"17-18 февраля в Украине местами будет сыпать снегом, поэтому морозы станут ласковее, но только в дневные часы. Затем градусы снова пойдут вниз, а ближе к выходным морозы начнут ощутимо ослабевать", - резюмировала синоптик.

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