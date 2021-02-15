"Морозы начнут ощутимо ослабевать": синоптик пообещала украинцам потепление уже на этой неделе
А пока этой ночью ожидается -22°.
В ночь на 16 февраля в Украине ожидается -12°...-18°. На северо-востоке, Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Луганщине, Полтавщине, части Черкасщины, -17°...-22°.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Снежные заносы на Прикарпатье достигли высоты в 1,5 метра, дороги к полусотне сел полностью замело (видео)
Днем во вторник в большинстве областей -7°...-14°.
На западе, в южной части и на юго-востоке максимально предполагается -4°...-9°.
На Закарпатье днем ожидается самая теплая погода, от -2° до +2°.
На дорогах - гололедица.
Ветер северо-западный, в западных областях - южный, максимум умеренный.
В Киеве во вторник осадков не будет. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью -16°...-18°, на окраинах до -20°, днем -8°...-10°.
"17-18 февраля в Украине местами будет сыпать снегом, поэтому морозы станут ласковее, но только в дневные часы. Затем градусы снова пойдут вниз, а ближе к выходным морозы начнут ощутимо ослабевать", - резюмировала синоптик.
Вас также могут заинтересовать другие погодные новости:
- Через сильные снегопады и метель в Карпатах могут сойти лавины
- Синоптик назвала дату резкого потепления в Украине
- На этой неделе Украину накроют морозы и снегопады, а на выходных придет потепление (карта, видео)
- Львовские сурки в этом году не будут предвещать приход весны, потому что еще спят
- Жертвы холодов: из-за сильных морозов в Украине погибли два человека (видео)
- Винница-4°... -18°
- Днепр-5°... -16°
- Донецк-5°... -14°
- Житомир-5°... -20°
- Запорожье-5°... -13°
- Ивано-Франковск-3°... -15°
- Киев-6°... -18°
- Кропивницкий-4°... -16°
- Луганск-5°... -14°
- Луцк-4°... -16°
- Львов-3°... -14°
- Николаев0°... -11°
- Одесса-1°... -11°
- Полтава-7°... -18°
- Ровно-6°... -18°
- Симферополь-5°... -12°
- Сумы-9°... -23°
- Тернополь-4°... -19°
- Харьков-6°... -16°
- Херсон-1°... -9°
- Хмельницкий-5°... -18°
- Черкассы-7°... -21°
- Чернигов-7°... -20°
- Черновцы-2°... -13°