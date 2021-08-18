По предварительному прогнозу, 23 и 24 августа в Киеве будет комфортная температура и сухая погода.

Приближаются длинные выходные, во время которых Украина будет отмечать День флага и День Независимости.

По предварительным прогнозам, 23 и 24 августа в Киеве будет комфортная температура и сухая погода.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В частности, 22 августа осадков не предвидится. Лишь в ночь на 22 августа есть вероятность небольшого дождя. По словам синоптика, днем ожидается +24 градуса, вечером +18...+20 градусов.

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"На День флага, 23 августа, в Киеве будет солнечно, +25 градусов", - рассказала она.

Также, по предварительному прогнозу Натальи Диденко, на День Независимости в Киеве будет много солнца, дождь не ожидается. Днем +24...+ 26 градусов, вечером +18...+20 градусов.

Напомним, на сегодня почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение.

"По данным Укргидрометцентра, 18 августа в северных, центральных, Одесской и Николаевский областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Автор: Екатерина Лиманская