Сегодня в большинстве областей ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалы.

Сегодня, 18 августа, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы и сильных дождей.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 18 августа в северных, центральных, Одесской и Николаевский областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Также по Киеву и Киевской области в течение 18 августа ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Погода в Украине 18 августа

В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью +14°, днем +21°, дождь с грозой.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +20°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.

В Тернополе 18 августа ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +22°.

В Виннице сегодня будет +12°...+22°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в среду будет ночью +12°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +30°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +30°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве сегодня - почти безоблачно, температура воздуха +17°...+29°.

В Одессе 18 августа - почти безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.

В Херсоне в среду ночью +18°, днем +31°, почти безоблачно.

В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +17°, днем +30°.

В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+28°, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет почти безоблачно, +17°...+27°.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +34°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская