В 2021 году независимой Украине исполнится ровно 30 лет.

Ежегодно Украина отмечает важнейший праздник в истории нашей страны. В августе украинцы празднуют день, когда Украина стала свободной и независимой страной. В 2021 году наша страна отмечает 30-летний юбилей. Этот праздник также порадует нас двумя дополнительными выходными.

Когда празднуется День независимости Украины

Дата праздника остается неизменной и всегда выпадает на одну дату. День независимости Украины отмечается 24 августа. Дата выбрана в честь принятия Верховным советом УССР «Акта провозглашения независимости Украины». В 2021 году праздник выпадает на вторник.

История праздника День независимости

Историю Украины принято отсчитывать с создания Киевской Руси в 9 веке. После упадка Русь распадается на несколько земель, а украинские территории входят в состав разных государств. До конца 20 века Украина не имела независимости. В 1919 году территория Украины вошла в состав СССР.

24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской ССР провозгласила Украину независимым, демократическим государством. Акт о провозглашении независимости был подписан после народного голосования. С 1992 года День Независимости стал государственным праздником.

Как будем отдыхать на День независимости

В 2021 году праздник подарит нам два дополнительных выходных. Отдыхать украинцы будут в понедельник 23 августа и во вторник 24 августа. Таким образом, в конце августа нас ожидает 4 выходных подряд - с 21 по 24 августа.

В эти выходные можно устроить себе мини-отпуск и отправиться в путешествие. Но и в городах Украины скучно не будет, ведь ко Дню независимости традиционно проводится множество массовых мероприятий, флешмобов и выставок.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова