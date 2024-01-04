В ближайшие два дня ожидается влажная и теплая погода.

В Украине в ближайшие дни ожидается влажная и теплая погода, однако уже вскоре на территорию нашей страны пожалует арктический холод.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, завтра циклоны Annelie и Brigitta, под влиянием которых окажется Украина, обусловят влажную погоду.

"Дождь и мокрый снег ночью будут идти практически повсюду, а днем парень-антициклон Hannelore все же не даст девушкам нормально посплетничать и вытеснит осадки с запада, центра и юга. На юге Украины даже возможны завтра солнечные прояснения", - рассказала синоптик.

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Она отметила, что температура воздуха будет в течение дня высокой, +2...+9 градусов, вдоль северных районов свежее, -3...+2 градуса.

Что касается погоды в Киеве, то синоптик прогнозирует 5-го января местами небольшой дождь или мокрый снег. На дорогах скользко и мокро.

"В то же время температура воздуха в течение пятницы будет странной. Потому что ночью 0 ...+3 градуса, а днем 0...-2 градуса мороза. Поэтому к вечеру гололедица окрепнет", - отметила синоптик.

При этом она отметила, что уже 7-го января в Украину начнет заходить снова арктический холод, самые сильные морозы наиболее вероятны на Сумщине и Черниговщине.

Однако холод задержится ненадолго, и уже с 11-го января снова температура воздуха начнет повышаться.

Что ожидать от погоды этой зимой

Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в январе будет относительно комфортной, особенно в плане ветров и осадков, а в феврале ожидается самый большой за зиму мороз.

О том, что январь будет теплым, свидетельствуют и данные Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, средняя за месяц температура будет на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

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