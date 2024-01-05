Непогода будет Украине три дня подряд, с 7 по 9 января.

В Украине 7-9 января ожидается очень сложная погода со снегопадами, мощными морозами, метелями и сильным ветром. Предупреждение о сложных погодных условиях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"7-9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия вследствие вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны", - объясняют синоптики.

По их данным, днем 7 января и в течение суток 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях ожидается значительный снег. Прирост снежного покрова составит 10-20 см, в Кировоградской и Днепропетровской областях - до 30 см.

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В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег, гололед, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова в этих областях составит 5-15 см.

В центральных, восточных и южных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, а на дорогах большинства областей страны образуется гололедица.

Также в течение 7-9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20° мороза, на Черниговщине и Сумщине столбики термометров будут падать до 19-25° мороза, в южной части - до 7-15° мороза.

"Сложные погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных служб и энергетических предприятий, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах, ухудшению условий жизнеобеспечения населения", - предупреждают в Укргидрометцентре.

В Украину идет арктический холод - что известно

Вскоре на территорию нашей страны посетит арктический холод. Сильнейшие морозы, по данным синоптика Натальи Диденко, наиболее вероятны на Сумщине и Черниговщине. Однако холод задержится ненадолго, уже с 11 января снова температура воздуха в Украине начнет повышаться.

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