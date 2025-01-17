Причиной похолодания станет антициклон из Гренланднии.

В Украине в этом январе вместо традиционных трескучих морозов ожидается более мягкая погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, в самый холодный период года украинцев ждет мартовское тепло. Высокие, как для этого времени, температуры позволяют обходиться более легкой одеждой, экономить на отоплении помещений и содержании дорог.

Однако, по данным синоптика, такая погода продлится недолго. Уже через неделю из-за антициклона температура резко упадет - ожидаются сильные морозы до -10° и даже больше.

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"По предварительным прогностическим расчетам, с 24 января на синоптическую арену выйдет гренландский антициклон, который обусловит резкое снижение температуры до 10-12º мороза", - предупредил Постригань.

В Украине ожидается довольно теплая погода, как для января. Причиной таких погодных условий синоптик Виталий Постригань называет североатлантические циклоны, которые заблокировали доступ арктического воздуха к нам. Из-за этого январь потерял привычные зимние черты.

Специалист отмечает, что над северной Атлантикой и Европой сложилась нетипичная синоптическая ситуация. Антициклон "Beate", расположенный над Западной Европой, заставляет циклонические вихри двигаться вдоль северных морей. В результате теплый тропический воздух перемещается на Британские острова, Скандинавию и даже в Арктику. Постригань объяснил, что это стало причиной аномально высоких температур: в Великобритании зафиксировали +16°, а в Норвегии +10°, что больше напоминает весну.

Синоптик также добавил, что в ближайшие выходные и в начале следующей рабочей недели снова будет доминировать антициклон "Beate", поэтому ожидается спокойная погода без значительных осадков.

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