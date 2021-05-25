В среду, 26 мая, Украину посетит атмосферный фронт.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Поэтому дожди и периодически грозы вероятны в северных областях Украины, местами на западе, в Винницкой области и на Черкащине, в Кропивницком с районами и на Полтавщине", - написала она.
На остальной территории будет сухо и солнечно. Температура воздуха в течение дня составит +19°...+23°.
На востоке, юге и в большинстве центральных областей предполагается +24°...+28°.
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В Киеве завтра ожидается периодический дождь и гроза. Температура воздуха будет колебаться около +20°.
"В дальнейшем в Украине дожди будут чередоваться с прояснениями. Теплее всего будет в восточной части Украины, свежее всего - в западной. В целом температура воздуха пока без особых изменений", - отметила Диденко.
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