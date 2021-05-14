При этом в Украине потеплеет до +28°.

Дожди в субботу ожидаются на западе и севере Украины. В воскресенье дожди тоже пройдут на западе, в южной части и местами на Харьковщине.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Местами возможны грозы. Во всех остальных областях - без существенных осадков.

Ветер ожидается юго-западный с переходом в воскресенье на северный, небольшой или умеренный.

Выходными на востоке предполагается +25°...+28°. В центральнойчасти +20°...+25° градусов. На севере в течение дня +18°...+23°. В южной части Украины +22°...+ 27°, в Одесской области +20°...+24°. В западных областях +16°...+22°.

В Киеве в субботу пройдет дождь, возможна гроза. Температура воздуха +19°...+21°. В воскресенье в столице - преимущественно сухо. Температура воздуха +21°...+23°. Синоптик отметила, что понедельник в Киеве ожидается дождливым с небольшим похолоданием.

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Автор: Елена Пилипчак