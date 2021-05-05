Сначала в стране похолодает, а уже со следующей недели придет теплая погода.

Завтра, 6 мая, Украина окажется в окружении циклонов и атмосферных фронтов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Во многих областях пройдут периодические дожди и даже погремят грозы. Однако антициклон Trudi, который сдвинется восточнее, будет сдерживать влажные потоки и поэтому в наших восточных областях, на юго-востоке и в Днепре с районами будет преобладать сухая солнечная погода", - написала она.

Синоптик отмечает, что атмосферный фронт, который придет в четверг, будет холодным, в его тылу воздух ожидается более свежим - на западе, севере, в большинстве центральных областей +12°...+17°.

В южной части, на востоке и в Днепропетровской области в течение дня воздух прогреется до +17°...+22°.

Ветер будет преобладать западного направления, умеренный, временами порывистый.

В Киеве ожидается дождь, возможна гроза и порывистый западный ветер. Днем будет не выше +14°...+16°.

До конца недели в Украине периодически будут идти дожди, в субботу ожидается очередное похолодание. Но Диденко резюмировала, что с 10-11 мая в Украину придет теплый воздух с температурой до +20°...+27°.

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Автор: Елена Пилипчак