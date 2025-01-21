Температура повысится на несколько градусов.

Неделя в Украине началась с оттепели и в дальнейшем температура еще повысится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Сегодня, по ее данным, в Украине будет сухо, а столбики термометров в большинстве областей покажут +1°...+4°. На западе и юге страны температура повысится до +3°...+6°, а в Крыму воздух прогреется до +9°.

В дальнейшем, по ее данным, осадков будет мало, а температура повысится еще больше.

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"В ближайшей синоптической перспективе осадков мало, морозов не будет, а наоборот, даже потепление на несколько градусов", - сказала синоптик.

26-27 января станут самыми теплыми днями в ближайшее время, но температуры до +20 градусов не прогнозируются. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По словам синоптика, эта неделя будет спокойной в погодном плане. Сегодня ожидается сухая погода, а в среду ночью на Закарпатье и днем на правобережье возможны незначительные осадки. В четверг и пятницу на большей части территории страны местами будет идти небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Самыми холодными днями, по ее словам, станут 22 и 23 января. В восточных областях и Карпатах температура будет около 0 градусов.

Далее синоптик прогнозирует тенденцию к постепенному повышению температуры. Так, в конце этой недели и в начале следующей ночная температура составит от +4° до -2°, а дневная будет в пределах +1°...+7°. В южных регионах Украины воздух прогреется до +10°.

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