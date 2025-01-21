Температура в Украине все же повысится, но не до +20°.

26-27 января будут самыми теплыми днями в ближайшее время, но о температуре до +20 градусов речь не идет. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, отвечая на вопрос, действительно ли в конце месяца якобы ожидается потепление до +20.

Синоптик рассказала, что текущая неделя будет достаточно спокойная. Сегодня будет без осадков, в среду ночью на Закарпатье, а днем - на правобережье, а также в четверг и пятницу на большей части территории Украины местами будет небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

"А вот температура, то она в ближайшие дни ночью будет преобладать от +2° до -4°, днем 0°...+5°. На крайнем юге страны и Прикарпатье - до +9°", - рассказала Птуха.

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Самыми прохладными днями будут 22 и 23 января. "В восточных областях и в Карпатах там около 0 градусов", - отметила она.

В дальнейшем, рассказала эксперт, будет наблюдаться тенденция к повышению температурных показателей. "В конце этой недели и, соответственно, на выходных и начало следующей недели, то есть особенно понедельник там будет отличаться, - ночная температура будет уже от +4° и только там где-то до -2°. А днем +1°...+7° будут составлять показатели. Южная часть Украины - до +10°", - сказала Птуха.

24 января на северо-востоке и в Карпатах ночью будет 0°...-5°, а днем - от -2° до +3°.

"То есть о каких-то +20° пока мы не говорим. Но по тенденции, которая есть на сегодня, то теплее всего будет именно 26-27 число", - сказала синоптик.

Потепление в Украине до +20° - что известно

Ранее синоптик Наталья Диденко говорила, что в конце января в Украине вероятно очень сильное потепление. В частности, говорилось, что 30 января воздух может прогреться до +10...+15, а на юго-западе даже и до +20 градусов.

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