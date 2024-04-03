В ближайшие дни в Украине будет свежо.

Сегодня в Украине ожидается снижение температуры воздуха до нормальной апрельской. Это незначительное похолодание продлится несколько дней и уже на выходных температура снова повысится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Поэтому, пожалуйста, в ближайшие дни, ориентировочно 3, 4 и 5 апреля, не сильно раздевайтесь и верните на вешалку плащи или пальто", - советует синоптик.

Сегодня, по ее данным, днем ожидается +13...+17, а на юге и на востоке - местами до +19 градусов.

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"Ветер в Украине будет западного направления, в северных областях возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду, осторожно", - предупредила эксперт по погоде.

Также, по ее данным, сегодня периодические дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях, на севере, а также на Луганщине, Донетчине, Запорожье и в Крыму. На остальной территории будет сухо.

В Киеве сегодня также местами пройдет дождь, ожидается гроза. В столице 3 апреля будет бушевать сильный западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Ожидается снижение температуры днем до +16 градусов.

"Однако это милое незначительное похолодание в ближайшие выходные снова сменится повышением температуры воздуха", - резюмировала Наталка Диденко.

На 3 апреля в Украине объявили І уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

По данным синоптиков, сегодня днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат - 25 м/с.

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