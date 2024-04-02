Вместе с похолоданием в Украине пройдут дожди и грозы.

Аномальное потепление, охватившее Украину в последние дни, уже подходит к концу. 2 апреля температура снизится на Закарпатье, Прикарпатье и побережье морей - будет не выше +18°. Впоследствии похолодание распространится и на другую территорию нашей страны. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, 2 и 3 апреля в Украине произойдет перестройка воздушных потоков, благодаря чему температура воздуха снизится до +3°...+10° ночью, а днем 3-4 апреля будет не выше +17°. До +20° будет разве что на юге и востоке страны.

Самым холодным днем станет 5 апреля: ночью ожидается +2°...+8°, на востоке температура упадет до +2°...+5°, а днем по всей стране будет +10...+16.

Видео дня

С 6 апреля, по прогнозу Натальи Птухи, температура будет немного расти. Ночью будет до +10°, а днем столбики термометров уже покажут +13°...+19°. На западе воздух даже прогреется до +22°. Такая классическая весенняя температура будет держаться на выходных и в начале следующей недели.

Осадки в Украине - прогноз синоптика

2 апреля атмосферный фронт принесет достаточно интенсивные дожди и грозы в западные области Украины. Ближе к вечеру дожди начнутся и на севере нашей страны.

3 и 4 апреля, по словам Натальи Птухи, будут менее интенсивными и локальными. Также могут быть грозы.

Локальные дожди ожидаются и в последующие дни, но с большей вероятностью в западных, частично северных и центральных областях 8 и 9 апреля, а вот на юго-востоке в это время, скорее всего, обойдется без осадков.

По данным Укргидрометцентра, с 3 апреля погода в Киеве изменится. Температура в середине недели упадет до +11°...+15° и периодически будут идти дожди. На выходных погода в столице начнет стабилизироваться.

Вас также могут заинтересовать новости: