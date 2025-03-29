Уже завтра ожидаются некоторые изменения погоды.

В Украине в ближайшие дни ожидается изменение погоды. Уже в воскресенье, 30 марта местами будет дождливо и снизится температура. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, в воскресенье в Украине увеличится облачность и временами будет идти дождь. Более интенсивные осадки ожидаются в центральной части Украины.

"30-го марта похолодает", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Видео дня

Температура воздуха днем составит +9...+13 градусов. Теплее будет на юго-востоке Украины, +14...+18 градусов, а также на Волыни и Ровенщине, +11...+14 градусов.

В Киеве в конце недели есть вероятность дождя, а температура воздуха составит +10...+12 градусов.

Погода в апреле - прогноз на месяц

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в апреле в Украине установится в целом теплая погода, с заметным увеличением количества солнечных дней.

По его словам, второй месяц весны принесет ощутимое потепление.

Прогнозируя погодные условия в Европе, он отметил, что температуры преимущественно будут превышать средние многолетние значения. Наибольшие отклонения от нормы ожидаются в восточной и северо-восточной частях континента. В Украине апрель также будет теплее нормы, хотя температурное отклонение не будет таким резким, как в марте - примерно +1,5...+2,7 °С выше средних показателей.

Вас также могут заинтересовать новости: