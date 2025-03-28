Температура ожидается выше нормы на +1,5...+2,7 градуса.

Погода в апреле в Украине будет в целом теплой, а также увеличится количество солнечных дней. Об этом на meteoprog рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, во второй весенний месяц ожидается существенное повышение температуры воздуха.

"В апреле продолжится устойчивая тенденция повышения температуры воздуха, которая будет еще более выраженной, чем в марте", - говорит синоптик.

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По его словам, по всей Европе температура прогнозируется достаточно высокой, по сравнению с многолетними климатическими показателями. Максимальные отклонения от нормы ожидаются в восточной и северо-восточной Европе. В горных регионах, таких как Альпы и Карпаты, температура будет соответствовать климатической норме, поэтому здесь еще сохранится снежный покров в достаточном количестве.

"На территории Украины апрель ожидается в целом теплее средних многолетних показателей, однако превышение нормы будет не таким значительным, как это было в марте и составит примерно +1,5...+2,7 °С по сравнению с нормой", - рассказал Кибальчич.

Также, по словам Кибальчича, ускорятся процессы вегетации всех видов растений, поэтому в случае кратковременных вторжений холода уже есть смысл говорить не о морозах, а о заморозках - то есть снижение температуры воздуха ниже 0 °С на фоне положительной среднесуточной температуры.

Осадки, по его прогнозу, распределятся неравномерно.

"И все же, общее количество осадков за месяц будет соответствовать климатической норме, на Левобережье страны может превысить норму на 20 - 50 %", - говорит синоптик.

По его данным, вероятность снега в течение всего апреля оценивается как достаточно низкая на равнинной местности, однако в Карпатах он периодически будет наблюдаться, что для этого региона является нормой.

Погода в апреле - прогноз на месяц

Укргидрометцентр говорит, что апрель 2025 года в Украине обещает быть теплее климатической нормы.

Синоптики отмечают, что средние температурные показатели в течение месяца составят от 10 до 13°C, а в горных регионах около 6-9°C. По данным гидрометцентра, эти значения превышают средние многолетние нормы на 1,5-2 градуса.

Что касается количества осадков, то оно ожидается на уровне 30-52 мм, а в Карпатском регионе - местами до 60-89 мм, что соответствует средним показателям для этого периода.

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