Наталья Диденко прогнозирует осадки, но морозов не должно быть.

До Рождества в Украине ожидается теплая и пасмурная погода с осадками. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

"Теплая погода в Украине будет и будет, вплоть до Сочельника и Рождества. Не скажу, что с солнцем, потому что осадков будет хватать", - рассказала она.

По данным синоптика, морозы ожидаются лишь в ближайшие две ночи: на субботу, и воскресенье. "А потом даже ночью будут преобладать "плюсы"", - резюмировала она.

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Какой будет зима в Украине - прогноз

По данным климатолога Веры Балабух, в последнее время январь в отдельных регионах Украины стал теплее на 2,5-3 градуса. И этот год, скорее всего, не будет исключением.

Зима 2023-2024 ожидается теплой. Средняя за сезон температура в Украине может быть на 1-2 градуса выше нормы.

В то же время она отметила, что холодные дни также будут - ожидаются периоды вторжения арктического воздуха.

"И уж если возможны такие арктические вторжения, то они, скорее всего, будут, как классически у нас самые низкие температуры наблюдаются где-то в середине января - второй половине января, в феврале, то именно этот период у нас может быть самый холодный. В этот период возможны сильнейшие снегопады, обычно", - рассказала специалист.

Ожидается также, что и декабрь будет достаточно теплым. По данным Веры Балабух, большая часть зимнего периода будет комфортной для украинцев, с колебаниями температуры, как и в предыдущие зимы, в пределах от -5 до +5 градусов.

Резкие похолодания, по ее словам, маловероятны. Скорее всего они будут кратковременными и не очень интенсивными.

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