В ближайшие дни в Украине в ближайшие дни ожидается жара.

На выходных, 31 августа и 1 сентября, в Украине будет жара. Только на юге, где местами пройдут дожди, температура будет несколько ниже, чем на остальной территории страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Август завершается горячей и преимущественно сухой погодой. Так будет и в выходные ближайшие", - говорит синоптик.

По ее данным, температура воздуха в дневные часы составит +30...+34 градуса, только в южной части немного ниже, +27...+30 градусов.

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"Дожди 31 августа и 1 сентября маловероятны, только в той же южной части местами кратковременные грозовые дожди пройдут", - рассказала эксперт по погоде.

В Киеве завершение августа и начало сентября будут очень теплыми и даже жарким, говорит Наталья Диденко. Столбики термометров, по ее данным, покажут +30...+32 градуса.

Сентябрь 2024 - прогноз на месяц

Украинцы смогут еще насладиться хорошей погодой, поскольку первый месяц осени обещает быть сухим и теплее средних показателей. Такой прогноз дала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Диана Кривобок.

"Начало сентября будет довольно теплым, будет иметь еще относительно летний характер, потому что температура будет сохраняться довольно высокой как для начала сентября. Это как раз тот плавный переход от лета к осени", - отметила она.

Что касается осадков, то их количество в сентябре будет в пределах привычной нормы.

В целом, по прогнозам Укргидрометцентра, среднемесячная температура осенью в Украине будет колебаться в пределах 15-20 градусов, а в Карпатах 13-14 градусов, что на два градуса выше средних показателей.

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