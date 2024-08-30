Конец лета в Украине и начало осень будут довольно жаркими.

Ближайшие выходные в Украине будут жаркими. В конце лета столбики термометров по всей стране покажут +30°...+34°, только на юге благодаря дождям будет свежее. 1 сентября температура существенно не изменится, будет +30°...+34°, только на крайнем западе и на побережье Одесской области будет на пару градусов свежее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +18°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +19°, а днем +31°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +16°, днем +30°, ясно и безоблачно. В воскресенье ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.

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В Луцке в субботу ночью +15°, днем +31°, практически безоблачно. В воскресенье - практически безоблачно, ночью +15°, днем +30°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +15°...+32°. В воскресенье температура будет +16°...+33°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +26°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +20°...+27°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +19°, днем +33°, практически безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +21°...+33°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +22°, днем +31°. В воскресенье температура составит +22°...+32°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +18°...+27°, дождь. В воскресенье - небольшая облачность, +18°...+30°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +32°. В воскресенье ночью ожидается +21°, днем +35°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +16°, днем +33°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +33°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +34°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +20°, днем +33°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +14°, днем до +24°. В воскресенье ночью температура составит +12°, днем столбики термометров покажут +24°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +16°, днем +29°, практически безоблачно. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура ночью составит +16°, днем +29°.

В Трускавце в субботу ясно и безоблачно, температура до +29°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +16°...+27°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +29°. В воскресенье - небольшая облачность, +13°...+29°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +21°, днем +28°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +20°...+28°.

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