Среднемесячная температура будет выше нормы.

Украинцы еще смогут вдоволь насладиться хорошей погодой, ведь первый месяц осени будет сухим и теплее нормы. Такой прогноз озвучила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Дианы Кривобок в эфире "Мы-Украина".

"Начало сентября будет довольно теплым, будет иметь еще относительно летний характер, потому что температура будет сохраняться довольно высокой как для начала сентября. Это как раз тот плавный переход от лета к осени", - отметила синоптик.

Что касается осадков в сентябре, то, по ее словам, они будут в пределах нормы.

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В целом осенью в Украине, по прогнозу Укргидрометцентра, среднемесячная температура предполагается в пределах 15-20 градусов, в Карпатах 13-14 градусов. Это на два градуса выше нормы.

Погода в Украине

29 августа в Украине продолжится период жаркой погоды с температурой +30°...+34°. Кое-где на западе и юге пройдут дожди с грозами, но существенного влияния на жару они не окажут. Только на юге температура местами будет +26°...+27°, а на западе +28°...+29°.

В целом в завершение лета в Украине будет преобладать жаркая и сухая погода, только в Крыму ожидаются небольшие дожди и прохладные условия. Ветер ослабнет до 5-10 м/с. Ночная температура будет +19...+24 °C, дневная +30...+35 °C, а в Крыму температура снизится до +25...+30 °C.

В воскресенье, 1 сентября, дожди на территории страны не прогнозируются. Ветер будет восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 °C, днем по всей территории страны будет оставаться +30...+35 °C.

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