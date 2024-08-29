Жаркая и сухая погода продолжается в Киеве. Пятница, 30 августа, не станет исключением. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +19°, а днем воздух прогреется до +32°. Ожидается ясный и безоблачный день с обилием раскаленного солнца. Без осадков.
Ветер по-прежнему будет северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, - 750 миллиметров ртутного столба.
Погода 30 августа - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +18°, днем +29°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.
В Тернополе 30 августа ночью будет +19°, днем +32°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +31°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +33°, практически безоблачно.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +31°.
В Виннице завтра будет +17°...+33°, практически безоблачно.
В Житомире в пятницу ночью будет +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+31°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +32°.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +34°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+33°.
В Одессе 30 августа - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +28°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +20°, днем +30°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.
В Запорожье температура ночью +22°, днем +33°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +33°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +33°.
В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +19°...+28°, гроза.
В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +33°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +33°.