Зонтики пригодятся во многих областях нашей страны.

В Украине ближайшей ночью и завтра утром будет дождливо. Днем 26 марта осадки уже будут прекращаться. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра дожди более вероятны в восточных областях и в южной части. Однако преимущественно осадки пройдут там ближайшей ночью и завтра утром", - спрогнозировала она.

А в течение дня среды, по словам Наталки Диденко, уже практически повсеместно в Украине будет погода без существенных осадков.

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Температура воздуха ожидается днем +12...+17 градусов, на юге воздух прогреется до +19 градусов, а на Черниговщине, Харьковщине, Сумщине будет холоднее, +8...+12 градусов.

В Киеве в среду осадков не ожидается, даже наоборот - будет солнечно. Воздух, по словам Наталки Диденко, будет свежее. Ближайшей ночью в столице предполагается +2...+5 градусов, а завтра днем воздух прогреется до +10...+12 градусов.

Погода в апреле 2025 года

В апреле 2025 года в Украине ожидается более теплая погода, чем обычно. Такую информацию предоставили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Метеорологи прогнозируют, что средняя температура воздуха в этом месяце составит от 10 до 13 градусов тепла, а в горных районах - от 6 до 9 градусов. Это примерно на 1,5-2 градуса выше средних многолетних показателей.

Что касается количества осадков, то в течение месяца оно составит 30-52 мм, а в Карпатском регионе местами достигнет 60-89 мм, что соответствует обычному уровню для этого периода.

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