Наталка Диденко говорит, что воскресенье в Украине будет с осадками и порывистым ветром.

В воскресенье, 2 марта, температура в Украине останется без существенных изменений, но ожидаются осадки и порывистый ветер. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"2 марта в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов будет сыро, с периодическими осадками - дождь и мокрый снег, с порывистым ветром", - спрогнозировала она.

Температура воздуха, по ее словам, останется в привычном режиме: на западе воздух прогреется до +3...+7, на востоке будет холоднее всего, -2...+2, а на остальной территории Украины столбики термометров покажут +1...+5 градусов.

Видео дня

В Киеве в воскресенье также будет сыро и облачно. Днем в столице ожидается +4 градуса.

"В дальнейшем еще теплее", - добавила Наталья Диденко.

В ближайшие дни в Киеве время от времени будут наблюдаться осадки, однако температура постепенно будет расти. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

"В первую пятидневку марта в погоде на Киевщине и в г. Киеве почувствуем нежное весеннее дыхание", - порадовали синоптики.

По прогнозам, 1 марта атмосферный фронт вызовет небольшой мокрый снег, который местами ожидается и в ночь на воскресенье. В дальнейшем в Киеве осадков не ожидается, лишь в ночь на среду возможен небольшой дождь и мокрый снег.

Метеорологи также сообщают, что потоки теплого влажного воздуха с южного и юго-западного направлений сохранят ночную температуру около нуля, а днем постепенно будут повышать ее до +2...+8°C.

Вас также могут заинтересовать новости: