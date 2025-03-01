В ближайшие дни в Украине будут осадки.

На выходных в Украине ожидается атмосферный фронт, который принесет осадки в виде мокрого снега и дождя. В то же время значения температуры несколько повысятся. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, повсеместно, кроме востока и юго-востока, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. В понедельник будет преобладать погода без осадков, лишь на юге и северо-востоке страны ночью местами пройдет небольшой мокрый снег.

На дорогах большинства областей местами образуется гололедица. Ветер в ближайшие дни будет южный и юго-западный, 5-10 м/с.

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Температура сегодня днем составит от -1° до +4°, на западе воздух прогреется до +4°...+9°. В течение 2 и 3 марта ночью будет -5°...+5°, днем +1°...+7°. В восточных областях ночью еще задержатся морозы -3°...-8°, а днем ожидается около 0°.

О том, что на выходных в Украине будут осадки, говорит и синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, в течение субботы и воскресенья осадки будут распространяться с запада на восток. В то же время в восточных регионах сохранится сухая, но облачная погода.

В течение следующей недели температура продолжит повышаться, однако усилится ветер и продолжатся осадки.

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