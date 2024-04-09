В среду, 10 апреля, украинцев ждет практически летняя погода. По всей стране воздух прогреется до комфортных +22°...+26°. Ожидается небольшая облачность, а на юге и востоке будет ясно и безоблачно. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +24°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +22°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.
- В Тернополе 10 апреля ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +25°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +25°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.
- В Виннице завтра будет +9°...+25°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +11° днем +25°, практически беззоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+24°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.
- В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+24°.
- В Одессе 10 апреля - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°.
- В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +26°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +26°.
- В Запорожье температура ночью +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +24°, практически безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +13°, днем +25°, практически безоблачно.
- В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +8°...+19°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +26°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.
Приметы погоды 10 апреля
Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.