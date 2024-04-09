Синоптик Укргидрометцентра назвала точную дату, когда в Украине начнутся осадки.

На этой неделе в Украине ожидается преимущественно сухая, теплая и довольно солнечная погода. До выходных, по данным Укргидрометцентра, осадков не ожидается, но уже в субботу задождит. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Наталья Птуха.

По ее данным, осадки к нам принесут атмосферные фронты с северо-запада. По прогнозу, уже во второй половине дня 13 апреля в Украине начнутся дожди.

"А в воскресенье уже практически в большинстве областей могут быть небольшие дожди", - говорит синоптик.

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По ее словам, такая же погода сохранится и в начале следующей недели. Синоптик прогнозирует, что такие атмосферные фронты будут поступать чаще, дожди продолжатся и даже возможно некоторое снижение температуры.

Погода в Киеве - в столицу идет небольшое похолодание

На этой неделе на Киевщине ожидается теплая весенняя погода без осадков, однако с середины недели в столице ожидается снижение температуры.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха в Киеве будет подниматься до +23°...+24°. Прогнозируют сухую и достаточно солнечную погоду. По словам синоптиков, этому будет способствовать поле повышенного давления и тепло с юго-запада.

"Но в четверг воздушные потоки изменятся на северо-западные, поступит более прохладный воздух, что несколько снизит значение дневной температуры", - говорят синоптики.

Таким образом, по прогнозам, уже 11 апреля термометры в столице не поднимутся выше +20°, а на следующий день биде не более +17°.

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