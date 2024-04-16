Заморозки, по словам Натальи Диденко, возможны во второй половине текущей недели.

Текущая неделя в Украине будет холодной, ветреной, с дождями, мокрым снегом и заморозками. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Так, сегодня, 16 апреля, атмосферный фронт обусловит в западных и северных областях периодические дожди, временами с грозами. В течение дня осадки дойдут до Винницкой, Черкасской и Харьковской областей. На остальной территории Украины, по словам синоптика, дожди маловероятны.

Температура воздуха по стране будет крайне неоднородной. На западе температура упадет до +9...+14, на Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области еще тепло, +18...+21 градус. На севере столбики термометров покажут +17...+19 градусов. В центральной части +23...+26 градусов, только в Винницкой области будет +21 градус. В восточных областях +22...+26 градусов, а на юге воздух прогреется до +23...+26 градусов.

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"Ветер будет пока юго-западный, умеренный, временами порывистый и сильный", - предупреждает Наталья Диденко.

В Киеве сегодня временами будет идти дождь, возможна гроза. Температура воздуха в течение дня +17...+18 градусов.

В дальнейшем на неделе, по словам синоптика, будет преобладать свежая, иногда даже холодная погода с периодическими дождями.

"Заморозки во второй половине недели возможны, если не прикроет небо облаками", - добавила она.

О том, что на этой неделе в Украине могут быть заморозки, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, на западные и северо-западные области распространится холодный воздух с Балтики и Скандинавского полуострова. Поэтому во второй половине недели здесь не исключены заморозки как на поверхности почвы, так и местами в воздухе.

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