Ближайшая неделя принесет нам неустойчивую погоду практически по всей стране.

В ближайшую неделю погода в Украине будет нестабильной, с дождями, грозами и температурными контрастами. На западе и севере значительно похолодает, а на юге и востоке сохранится теплая погода. В течение всей недели в Украине периодически будут дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 15 апреля, будет пасмурным. В северной части Украины похолодает до +12°...+18°. На остальной территории будет теплее, +20°...+25°, а местами на юге и в Черновицкой области воздух прогреется до +27°...+28°.

16 апреля похолодание охватит уже все западные и северные области - температура снизится до +11°...+19°, на остальной территории будет +22°...+28°. Также во вторник на западе пройдут дожди, местами - с грозами.

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В среду, 17 апреля, температура продолжит снижаться. Ночью на западе, севере, а также в Винницкой области будет +4°...+10°, а днем столбики термометров покажут +9°...+11°, только на Сумщине воздух прогреется до +14°. Также в некоторых центральных областях температура снизится до +17°...+20°, а на остальной территории воздух прогреется до +21°...+26°.

Везде, кроме юга и востока пройдут дожди.

В середине недели, 18 апреля, температурные контрасты в Украине усилятся еще сильнее. На западе температура днем упадет до +7°...+9°, а на востоке разогреет до летних +24°...+28°. По всей старне, кроме юго-востока пройдут дожди, местами грозы.

Перед выходными, 19 апреля, разница температур в Украине станет меньше. На западе и севере столбики термометров покажут +10°...+13°. В центральной части Украины, а также на Харьковсщине будет +12°...+15°, на юге +15°...+18° и только на востоке воздух прогреется до +19°...+22°. При этом дожди и местами грозы охватят уже практически всю страну.

На выходных, 20 и 21 апреля, погода в Украине также будет нестабильной. В субботу ожидается преимущественно сухая погода, а в воскресенье дожди охватят всю страну. К концу недели температура снизится по всей стране. На западе и севере будет +10°...+13°, в центре и Сумской области +12°...+18°, на юге столбики термометров покажут +14°...+19°, а на востоке будет +21°...+25°.

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