В целом на ближайшей неделе погода в Украине будет неустойчивой.

В ближайшую неделю погода в Украине будет неустойчивой, с колебаниями температуры и атмосферного давления, а также дождями, грозами и порывистым ветром. А во второй половине недели даже вероятны заморозки. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, погода в Украине ожидается более неустойчивой и влажной по сравнению с первой половиной месяца.

"Циклоническая деятельность и активизация атмосферных фронтов на фоне пониженного давления приведет к выпадению дождей, особенно в западных и северных областях", - говорит синоптик.

Тепло, по его словам, распределится по стране крайне неравномерно. В частности, юго-восточные регионы будут находиться в аномально теплой воздушной массе, а на западные и северо-западные области Украины распространится достаточно холодный воздух со стороны Балтийского моря и Скандинавского полуострова.

"Поэтому во второй половине недели здесь не исключены заморозки как на поверхности почвы, так и местами в воздухе", - предупреждает Игорь Кибальчич.

Погода 15 апреля

В начале недели, по данным синоптика, дожди, местами с грозами, пройдут в большинстве регионов Украины. Вечером местами в западной части осадки будут значительными. Днем в северных и восточных областях отдельные порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха в северных и западных областях снизится до +13...+18 °С, на Буковине и Закарпатье +18...+23 °С. В южных, центральных и восточных областях столбики термометров покажут +19...+24 °С, а в Одесской и Николаевской областях разогреет до +24...+29 °С.

Погода 16 апреля

Во вторник, погода в Украине будет неустойчивой. Пройдут кратковременные дожди в большинстве областей, кроме южной и центральной части Украины. Кое-где возможны грозы. Местами порывы ветра будут достигать 15-0 м/с. В северных и западных областях ночью будет +6...+11 °С, днем +12...+17 °С. В южных, центральных и восточных областях ночью +11...+16 °С, а днем +23...+28 °С.

Погода 17 апреля

В среду, по данным Игоря Кибальчича, в большинстве областей, кроме юго-восточной части, пройдут дожди. Местами осадки будут интенсивными. Не исключены и локальные грозы. В Приазовье и на Донбассе днем местами порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в западных и северных областях температура снизится до +2...+7 °С, на юго-востоке +10...+15 °С. Днем воздух прогреется до +9...+14 °С, а на юго-востоке столбики термометров покажут +18...+25 °С.

На сегодня, 15 апреля, в ряде областей Украины объявили уровень опасности. По данным синоптиков, уже в ближайшее время и до конца суток в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ожидаются грозы и местами шквалы 15-20 м/с.

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