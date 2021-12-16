В Украину идет холодный арктический воздух, который принесет с собой мороз.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Со вторника, с 21 декабря, как раз накануне самой длинной ночи и невидимого, но реального поворота на весну, в Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами", - предупредила она.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко говорила, что температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...-18 градусов, а днем мороз будет колебаться вблизи -5...-10 градусов.
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Прогноз погоды в Украине на завтра
По данным Натальи Диденко, пятница в Украине будет с осадками - периодически будет идти мокрый снег, в южной части и на юго-востоке - с дождем.
Ветер ожидается северный, северо-западный, умеренный.
"В западных областях завтра может задувать до штормового - осторожно под балконами, билбордами и большими деревьями!" - предупредила синоптик.
По ее данным, температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах от 1 мороза до 3 тепла.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, до конца текущей недели в Украине сохранится влажная и пасмурная погода с большим количеством осадков. По всей стране пройдут дожди, мокрый снег и снег. В частности, перед выходными дожди и мокрый снег накроют уже всю страну. Ночью температура будет опускаться до 0°...-3°, а днем ожидается небольшой "плюс".
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