Сегодня утром на западе и востоке Украины будут наблюдаться туманы и гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"16 декабря утром в западных и восточных областях туман, видимость 200-500 метров; на западе страны на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине сегодня, 16 декабря
В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.
Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.
В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, сильный дождь.
В Тернополе 16 декабря ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, ливень.
В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, ночью 0°, днем +4°, ливень.
В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.
В Виннице сегодня будет 0°...+3°, пасмурно, небольшой дождь.
В Житомире в четверг будет ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, сильный дождь.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+2°.
В Одессе 16 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°, легкий дождь.
В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит 0°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
В Днепре сегодня температура ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +2°...+7°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°.
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