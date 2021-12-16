Сегодня опасные погодные явления будут наблюдаться на западе и востоке Украины.

Сегодня утром на западе и востоке Украины будут наблюдаться туманы и гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"16 декабря утром в западных и восточных областях туман, видимость 200-500 метров; на западе страны на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине сегодня, 16 декабря

В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, сильный дождь.

В Тернополе 16 декабря ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, ночью 0°, днем +4°, ливень.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет 0°...+3°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире в четверг будет ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+2°.

В Одессе 16 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°, легкий дождь.

В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит 0°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Днепре сегодня температура ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +2°...+7°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°.

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Автор: Екатерина Лиманская