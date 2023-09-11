Изменение погоды ожидается уже на текущей неделе.

В ближайшее время в Украине сохранится теплая и даже летняя погода, а с 14-15 сентября начнутся дожди и ожидается небольшое похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, завтра, 12 сентября, температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +20...+26 градусов. В западных областях будет теплее всего - до +25...+29 градусов, а чуть свежее, хотя также комфортно, будет в восточной части, +20...+24 градуса.

"Везде преимущественно солнечно. Разве что завтра в Черновицкой области какие-то непонятные локальные облака подбросят немного локального дождя", - прогнозирует синоптик.

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В Киеве, по ее данным, завтра также ожидается сухая солнечная погода с максимальной температурой воздуха +25...+27 градусов. Ночью будет +11...+14 градусов.

"Ближе к середине недели - очень тепло, 14-15 сентября пройдет атмосферный фронт с дождями и даже немного спустится вниз температура воздуха. Однако ничего существенного и резкого в погоде не произойдет", - прогнозирует синоптик.

Смена погоды в Украине

О том, что на этой неделе в Украине ожидаются дожди, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, во второй половине недели малоактивный атмосферный фронт, а также циклоничность в средней тропосфере будут способствовать кратковременным дождям, но сильных и длительных ливней не ожидается.

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