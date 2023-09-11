В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и преимущественно сухая погода, однако во второй половине недели к нам придет атмосферный фронт.

На текущей неделе в Украине предполагается комфортная и спокойная погода, без резких колебаний атмосферного давления, а температура будет на 2-4 °С выше нормы. Однако во второй половине недели к нам придет атмосферный фронт с дождями. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его данным, ожидается преимущественно теплая погода, с незначительными колебаниями температуры воздуха и слабым ветром. За счет господства антициклональной деятельности существенных осадков выпадать не будет.

"Лишь во второй половине недели малоактивный атмосферный фронт, а также циклоничность в средней тропосфере будут способствовать кратковременным дождям, но сильных и длительных ливней не ожидается", - отметил синоптик.

На выходных, по его данным, уже новый антициклон охватит большую часть Восточной Европы.

Погода 11 сентября

В понедельник, по прогнозу Игоря Кибальчича, погоду в Украине будет определять антициклон, который под вечер эволюционирует в поле повышенного давления. "В большинстве областей ожидается переменная облачность, без осадков", - прогнозирует он. Температура воздуха днем составит +22...+27 °С.

Погода 12 сентября

Во вторник в Украине сохранится погода преимущественно без осадков и со слабым ветром благодаря воздействию малоградиентного поля повышенного давления.

"Однако в Харьковской области, а также в Карпатах днем местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы", - предупредил синоптик.

Ветер в стране будет сменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, на крайнем севере +3...+8 °С; днем +22. ..+27 °С.

Погода 13 сентября

"В среду, 13 сентября, в южной половине Украины, а днем также местами в западных областях пройдут небольшие дожди, порой с грозами", - прогнозирует синоптик.

Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +9...+14 °С, в северных областях +4...+9 °С; в дневные часы воздух прогреется до +22...+27 °С, а на Прикарпатье и Закарпатье будет почти лето, +27 ... +29 °С.

Ухудшение погоды в Киеве

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, ближе к выходным в столице ожидается похолодание, которое будет сопровождаться дождями и сильным ветром. Температура, по ее данным, снизится до +18 градусов.

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