На температуру осадки практически не повлияют - будет тепло.

В ближайшую неделю в Украине ожидается довольно теплая погода, однако начнутся дожди, местами - грозы. Осадки ожидаются с четверга, 14 сентября. Сначала дожди и грозы ожидаются на западе страны, а потом они распространятся и на другие области Украины. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Начало рабочей недели в Украине будет довольно солнечным и теплым. В большинстве областей воздух прогреется до +21°...+24°, на юге и западе будет +25°...+27°, а на Закарпатье воздух прогреется до летних +28°. Без осадков.

Во вторник, 12 сентября, практически по всей Украине столбики термометров покажут комфортные +20°...+26°, а на Закарпатье воздух прогреется до +29°. В Ивано-Франковской области возможны грозы.

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В среду, 13 сентября, в большинстве областей Украины станет еще теплее. На западе ожидается +26°...+30°, в большинстве северных областей и местами в центральной части будет +25°...+27°, а на юге воздух прогреется до +25°...+28°. В Крыму, на юго-востоке и северо-востоке столбики термометров покажут более свежие +20°...+23°.

С четверга, 14 сентября, в Украине начнутся дожди и грозы. Осадки в этот день ожидаются на западе страны, а также дойдут до Винницкой и Житомирской областей. На температуру они существенно не повлияют, разве что на крайнем западе она снизится до +22°...+24°.

В середине месяца, 15 сентября, осадки распространятся также на север и большинство центральных областей, а также достигнут Харьковщины. Местами дожди будут сильными и в сопровождении гроз.

На западе температура опустится до +21°...+23°, не выше +23° будет и на севере страны. На востоке ожидается от +20° до +24°, в центральной части Украины столбики термометров покажут +21°...+25°, а на юге ожидается самая теплая погода, +24°...+27°.

На выходных дожди практически покинут территорию Украины. В конце недели покапать может только на крайнем западе, солнца станет больше, а воздух прогреется до комфортных +23°...+26°.

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