На востоке и юге жара задержится вплоть до Дня Независимости

В Украину идет жара, а температура начнет повышаться уже с середины текущей недели. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"С середины недели температура воздуха начнет повышаться", - сказала она.

Синоптик добавила, что потепление начнется с юго-запада и запада, а затем распространится на всю Украину.

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"Пик жары предполагается 16-20 августа", - сообщила эксперт по погоде.

По ее данным, на востоке и юге жара задержится до Дня Независимости.

В Украину идет жара - что известно

О том, что на этой неделе в Украине станет намного теплее, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в первой половине недели будет кратковременный период похолодания, благодаря поступлению воздушных масс со Скандинавского полуострова. Наиболее ощутимо снижение температуры произойдет в северных и западных областях страны.

Но уже с середины недели и на выходных в Украину вернется жаркая погода с юго-западной Европы. Особенно высокие температурные показатели, по данным Игоря Кибальчича, будут фиксироваться в южных областях - местами там будет разогревать до +38 °С.

Существенных осадков в течение всей недели не предвидится, поэтому засуха в юго-восточной Украине продолжит усиливаться.

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