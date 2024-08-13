В Украину идет жара, а температура начнет повышаться уже с середины текущей недели. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
"С середины недели температура воздуха начнет повышаться", - сказала она.
Синоптик добавила, что потепление начнется с юго-запада и запада, а затем распространится на всю Украину.
"Пик жары предполагается 16-20 августа", - сообщила эксперт по погоде.
По ее данным, на востоке и юге жара задержится до Дня Независимости.
В Украину идет жара - что известно
О том, что на этой неделе в Украине станет намного теплее, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.
По его данным, в первой половине недели будет кратковременный период похолодания, благодаря поступлению воздушных масс со Скандинавского полуострова. Наиболее ощутимо снижение температуры произойдет в северных и западных областях страны.
Но уже с середины недели и на выходных в Украину вернется жаркая погода с юго-западной Европы. Особенно высокие температурные показатели, по данным Игоря Кибальчича, будут фиксироваться в южных областях - местами там будет разогревать до +38 °С.
Существенных осадков в течение всей недели не предвидится, поэтому засуха в юго-восточной Украине продолжит усиливаться.