Существенных осадков не ожидается, из-за чего засуха будет усиливаться.

На этой неделе в Украину придет сильная жара. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

По его словам, повышенное давление обеспечит жителям Украины преимущественно сухую и теплую погоду до конца второй декады августа.

В первой половине недели ожидается кратковременный период похолодания, который будет связан с усиленным поступлением воздушных масс из районов Скандинавского полуострова.

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Наиболее ощутимо снижение температуры, по его прогнозу, произойдет в северных и западных областях страны.

"Но уже с середины недели и в выходные к нам вернется жаркая погода с юго-западной Европы. Особенно высокие температурные показатели будут фиксироваться в южных областях - местами до +38 °С", - сообщил синоптик.

Существенных осадков в течение всей недели не предвидится, поэтому засуха в юго-восточной Украине продолжит усиливаться. В то же время будет фиксироваться также постепенный спад уровня воды в реках бассейна Северского Донца и Днепра.

Погода 12 августа

В понедельник, по данным синоптика, только в Полтавской и Харьковской областях возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха днем +22...+27 °С, на Закарпатье, в центральных и южных областях +28...+33 °С.

Погода 13 августа

Во вторник в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Только на Сумщине днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью будет +10...+15 °С, в южных, центральных и восточных областях теплее, +16...+21 °С. Днем столбики термометров покажут +22...+27 °С, а на Закарпатье, в центральных и южных областях будет +28...+33 °С.

Погода 14 августа

В среду, по прогнозу Кибальчича, на всей территории Украины ожидается малооблачная и сухая погода. Температура воздуха ночью снизится до +7...+13 °С, в южных областях и в Крыму +15...+20 °С. Днем будет +24...+29 °С, а на Закарпатье и юге страны +29...+31 °С.

В Украину возвращается жара - прогноз

Известный синоптик Наталья Диденко также прогнозирует повышение температуры в Украине. По ее данным, оно ожидается 16-17 августа.

Сегодня же, по ее данным, Украина расположится между двумя циклоническими системами, благодаря чему понедельник окажется сухим и более солнечным.

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