Сегодня в Украине еще будет ветрено.

С сегодняшнего дня погода в Украине начнет стабилизироваться после масштабного циклона, прокатившегося по стране в воскресенье. Сегодня ожидается прекращение осадков, но все еще будет ветрено. Ветер утихнет только во вторник, но со временем погода в Украине опять ухудшится. Об этом предупреждает известный синоптик Наталка Диденко.

"Ослабление и прекращение осадков - во второй половине дня понедельника. Ослабление ветра - во вторник", - сообщила она.

Она также сообщила о приближении нового циклона, который снова принесет в Украину снегопады.

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"В среду ожидается выход очередного южного циклона со снегопадами!"- сообщила она.

Непогода в Украине - что известно

В воскресенье, 26 ноября, по Украине прокатилась страшная зимняя стихия со штормовым ветром и мощными снегопадами. Синоптики заранее предупреждали о непогоде и объявили II уровень опасности во многих областях.

Больше всего пострадал юг Украины. Так, в Одессе ветер был такой силы, что повалил 100-метровую трубу котельной, а спасателям пришлось привлекли БТРы.

Сейчас с последствиями непогоды в Украине борются спасатели, полицейские, нацгвардейцы и пограничники. Известно, что 6 человек обратились к медикам с признаками переохлаждения.

На сегодня, 27 ноября, почти по всей Украине синоптики объявили повышенный уровень опасности из-за ветра и гололеда на дорогах.

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