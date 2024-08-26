Циклон над Черным морем повлияет на погоду в ряде областей.

27 августа в Украине удержится жаркая погода, однако есть одна интересная деталь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Есть завтра одна интересная синоптическая деталь. В южной части температура воздуха будет, хотя и высокой, однако едва ли не самой низкой в Украине - в течение дня +27...+31 градус", - рассказала эксперт по погоде.

На остальной территории, по ее данным, максимальная температура воздуха составит +30...+35 градусов.

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Что касается осадков, то в большинстве областей дожди маловероятны. "Только в той же южной части локальный циклончик над Черным морем обусловит местами грозовые дожди", - уточнила Наталка Диденко.

В Киеве, по ее прогнозу, во вторник будет сухо и жарко, в течение дня воздух прогреется до +33...+34 градусов.

Погода в Украине - прогноз на неделю

О том, что на этой неделе в Украине будет жарко говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, причиной такой погоды станет сухой и горячий воздух из центральных районов Азии. В то же время он прогнозирует развитие циклонической деятельности над Крымом, благодаря которой на полуострове пройдут значительные осадки, а также ощутимо снизится температура воздуха. На остальной территории Украины, по его данным, дожди на этой неделе маловероятны.

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