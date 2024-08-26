Только в Крыму на этой неделе погода резко изменится.

До конца лета в Украине сохранится теплая и даже жаркая погода, преимущественно без осадков. Только в Крыму пройдут сильные осадки. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"В течение ближайшей недели погодные условия в Восточной Европе будут определяться малоподвижным антициклоном с центром над Средней Волгой и областью пониженного давления над Черным морем", - сообщил синоптик.

Он пояснил, что в Украине будут преобладать ветры восточной четверти, которые принесут к нам сухой и жаркий воздух из центральных районов Азии.

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В то же время над Крымом ожидается развитие циклонической деятельности, благодаря которой здесь пройдут значительные осадки, а также ощутимо снизится температура воздуха.

В остальных регионах Украины, по словам Кибальчича, дожди маловероятны.

В начале недели по всей Украине осадков не предвидится. Температура воздуха будет +31...+36 °С, только на крайнем западе несколько свежее, +25...+30 °С.

Погода 27 августа

Во вторник, по прогнозу синоптика, в Крыму, на юге Херсонской области, а также в Карпатах и на Закарпатье пройдут дожди, временами с грозами. В Крыму местами сильные ливни. В остальных регионах сохранится погода без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, на юго-востоке и в Крыму порывы будут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +17...+23 °С, днем +30...+35 °С, а в Крыму и в Карпатах похолодает до +21...+26 °С.

Погода 28 августа

В среду, 28 августа, в Украине без существенных осадков. "В северо-западной акватории Черного моря ожидается шторм в результате прохождения активного циклона", - предупредил Кибальчич. Скорость ветра будет 7-12 м/с, днем в южных, центральных и восточных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 °С, а днем по всей стране +29...+34°С.

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