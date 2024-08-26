Понедельник в Украине будет очень жарким / фото Pixabay

Последний понедельник лета в Украине будет жарким. По всей стране температура повысится до +30°...+35°, а на юге местами раскалит аж до +36°...+38°. Осадков не ожидается, а вот солнца будет достаточно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +33°.
  • Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +17°, днем +30°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.
  • В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +16°, днем +31°.
  • В Тернополе 26 августа ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +31°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +18°, днем +33°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.
  • В Виннице сегодня будет +18°...+32°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+32°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +22°, днем +34°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +36°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +20°...+35°.
  • В Одессе 26 августа - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +32°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +21°, днем +35°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +38°.
  • В Запорожье температура ночью +21°, днем +37°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +17°, а днем +35°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +34°.
  • В Днепре температура ночью будет +23°, днем +35°, практически безоблачно.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +21°...+31°, возможен дождь.
  • В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +36°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +36°.
26 августа жара в Украине продолжится / фото УНИАН

Приметы погоды 26 августа

Лето зиму строит: зимнее тепло - летний холод, зимой вьюги - летом ненастье, зима снежная - лето дождливое, зима морозная - лето жаркое.

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