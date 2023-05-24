Завтра почти по всей Украине ожидаются дожди и грозы.

В четверг, 25 мая, в Украине сохранится теплая, однако довольно мокрая погода. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Четверг в Украине будет иметь над собой неустойчивую атмосферу. Практически повсюду - местами кратковременные дожди и грозы", - сказала она.

По данным синоптика, меньше вероятность осадков завтра на Волыни, Ривненщине, а также в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

Видео дня

"Температура воздуха в большинстве областей - без особых изменений, в течение дня 25 мая +20...+26 градусов", - прогнозирует специалист.

В Киеве, по ее данным, завтра существенные осадки маловероятны. Максимальная температура воздуха в течение дня составит около +25 градусов.

Дождей и гроз в Украине станет еще больше - что известно

В ближайшие дни осадков в Украине станет больше. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По прогнозу, мокрая погода ожидается практически по всей территории нашей страны. Кое-где дожди будут в сопровождении гроз. На выихдных, 27 и 28 мая, погода стабилизируется - осадки будут ослабевать.

Вас также могут заинтересовать новости: