В ближайшие дни осадки распространятся по всей территории нашей страны.

Дождей и гроз в Украине станет больше. Сейчас осадки сконцентрированы на юге, востоке и в большинстве центральных областей, однако уже в четверг, 25 мая, они распространятся на север и запад. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

При этом на температуру осадки не повлияют - по всей стране будет тепло, +21°...+25°.

Перед выходными, 26 мая, погода в Украине существенно не изменится. Дожди и грозы ожидаются по всей стране. Температура также будет держаться на комфортном уровне.

Видео дня

На выходных, 27 и 28 мая, погода в Украине начнет стабилизироваться. В субботу дожди на западе и севере Украины ослабнут. Ливни и грозы в этот день ожидаются только на юге, востоке и в центральной части страны.

К концу недели станет больше солнца. Осадки ожидаются в большинстве областей, но они будут слабыми.

Погода сегодня, 24 мая

На сегодня во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

По данным Украинского гидрометцентра, днем в южных, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях ожидаются грозы.

Вас также могут заинтересовать новости: