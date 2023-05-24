Дождей и гроз в Украине станет больше. Сейчас осадки сконцентрированы на юге, востоке и в большинстве центральных областей, однако уже в четверг, 25 мая, они распространятся на север и запад. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
При этом на температуру осадки не повлияют - по всей стране будет тепло, +21°...+25°.
Перед выходными, 26 мая, погода в Украине существенно не изменится. Дожди и грозы ожидаются по всей стране. Температура также будет держаться на комфортном уровне.
На выходных, 27 и 28 мая, погода в Украине начнет стабилизироваться. В субботу дожди на западе и севере Украины ослабнут. Ливни и грозы в этот день ожидаются только на юге, востоке и в центральной части страны.
К концу недели станет больше солнца. Осадки ожидаются в большинстве областей, но они будут слабыми.
Погода сегодня, 24 мая
На сегодня во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение.
По данным Украинского гидрометцентра, днем в южных, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях ожидаются грозы.