Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине 10 января.

В среду, 10 января, температура воздуха в Украине повысится, но будет порывистый ветер и гололедица на дорогах. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталка Диденко.

Ночью, по ее словам, еще поморозит, а в течение дня среды предполагается 0...-5 градусов.

"Ветер будет с северо-запада, порывистый, некомфортный. На дорогах - гололедица, и водителям, и пешеходам осторожно!"- предупредила синоптик.

Существенных осадков 10 января, по прогнозу Натальи Диденко, не предвидится.

В Киеве 10-го января также будет без существенных осадков. Ночью в столице ожидается -5...-7, а днем столбики термометров покажут 0...-2 градуса.

Погода в январе - прогноз

В Укргидрометцентре прогнозируют, что ближе 10 суток температура практически по всей стране будет в отрицательных значениях. Однако ожидается некоторое колебание температуры. В частности, сейчас погода стабилизируется. 11 и 12 января ожидается повышение температуры, но в пределах отрицательных значений все равно. В то же время уже во второй половине четверга и в пятницу поступят новые атмосферные фронты с осадками и очередным похолоданием.

В целом, по словам синоптиков, среднемесячная температура в январе может быть на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. "И хотя мы сейчас видим морозы, но компенсация может быть во второй половине января", - сообщили в Укргидрометцентре.

Вас также могут заинтересовать новости: