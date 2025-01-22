В четверг, 23 января, украинцев ждет пасмурная и влажная погода с туманами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут в четверг практически повсеместно", - говорит она.
Только в западных областях, по словам Наталки Диденко, атмосфера ограничится просто густой облачностью, однако все равно в Карпатах и на Закарпатье будет сыро и с мокрым снегом.
Ближайшей ночью будет около нуля, в восточных областях -1...-4 градуса.
"А днем завтра температура воздуха будет неохотно отходить от нуля до +1...+4 градусов, в южной части и местами на западе ожидается +3...+7 градусов", - прогнозирует синоптик.
Погода в Киеве - прогноз на 23 января
В Киеве 23 января, по прогнозу Наталки Диденко, пройдет мокрый снег. Ожидается туман. В течение дня четверга в столице столбики термометров покажут 0...+2 градуса.
Потепление в Украине - прогноз синоптика
На этой неделе в Украине должно стать несколько теплее. Ранее синоптик Наталья Диденеко сообщала, что уже 24 января температура повысится. Ожидается, что теплее станет на несколько градусов, по сравнению с нынешними показателями.