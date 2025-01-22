Четверг в Украине будет с дождями и мокрым снегом.

В четверг, 23 января, украинцев ждет пасмурная и влажная погода с туманами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут в четверг практически повсеместно", - говорит она.

Только в западных областях, по словам Наталки Диденко, атмосфера ограничится просто густой облачностью, однако все равно в Карпатах и на Закарпатье будет сыро и с мокрым снегом.

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Ближайшей ночью будет около нуля, в восточных областях -1...-4 градуса.

"А днем завтра температура воздуха будет неохотно отходить от нуля до +1...+4 градусов, в южной части и местами на западе ожидается +3...+7 градусов", - прогнозирует синоптик.

Погода в Киеве - прогноз на 23 января

В Киеве 23 января, по прогнозу Наталки Диденко, пройдет мокрый снег. Ожидается туман. В течение дня четверга в столице столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

Потепление в Украине - прогноз синоптика

На этой неделе в Украине должно стать несколько теплее. Ранее синоптик Наталья Диденеко сообщала, что уже 24 января температура повысится. Ожидается, что теплее станет на несколько градусов, по сравнению с нынешними показателями.

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