Погода в Украине изменится из-за атмосферного фронта.

В пятницу, 3 ноября, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет осадки.

Об этом в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, мокрый снег с дождем ожидается в западных, северных, местами в центральных областях и на Харьковщине.

Ветер в Украине ожидается порывистый, на Юге и Востоке возможны штормовые порывы 15-20 метров в секунду.

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"Температура воздуха 3 декабря будет скакать как котенок за мячиком", - говорит она.

Так, по данным синоптика, на Западе похолодает до +1°...+4°; на Севере посвежеет на Житомирщине и Киевщине, +2°...+5°, а на Черниговщине и Сумщине еще останутся +4°...+7°; в центральной части самая холодная - Винницкая область, в пределах +4°, остальной Центр еще побудет в теплом воздухе, +7°...+12°; в восточных областях завтра потеплеет до +8°...+13°; в южной части ожидается весенняя погода, +10°...+15°.

В Киеве в пятницу, по прогнозу Натальи Диденко, ожидается холодная промозглая погода, днем около +3°... +4°. Атмосферный фронт обусловит осадки, мокрый снег и дождь, преимущественно небольшие.

Как сообщал Погода УНИАН, в Закарпатской области в течение ближайших трех суток ожидают ухудшения погодных условий. В частности, сильные дожди, снегопады, порывы ветра и снижение температуры до 17 градусов мороза в горной части региона.

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Автор: Екатерина Лиманская