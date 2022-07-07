В ближайшие дни на востоке и юге Украины все еще сохранится жаркая погода.

В ближайшие дни на востоке и юге Украины все еще будет жара. Понижение температуры в этих регионах ожидается только в конце этой - начале новой недели.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Жара в южной части Украины и в восточных областях ослабнет 10-11 июля, будет легче дышать", - спрогнозировала она.

Завтра же, по ее словам, температура воздуха еще останется с контрастами: жарко будет на юге, востоке, а также на Полтавщине и Днепропетровщине, +28...+34 градуса; свежее будет на западе, севере, в большинстве центральных областей +22...+28 градусов.

Дожди ожидаются в полосе от Одесской области через Черкасскую, Полтавскую до Сумской. Также немного осадков віпадет в Карпатах.

Напомним, в Карпатах посреди лета температура упала почти до 0°.

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