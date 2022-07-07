Сегодня на высокогорье Карпат очень холодно.

Сегодня, 7 июля, в Карпатах значительно похолодало. На высокогорье температура упала почти до нуля градусов. Так, на горе Поп Иван Черногорский сегодня утром было всего +2°.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 07: 30 7 июля на г. Поп Иван Черногорский ясно. Ветер северный 3-4 м/с. Температура воздуха +2°С", - говорится в сообщении.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня погода в Украине будет нестабильной. На западе и севере страны будет достаточно комфортная температура в пределах +22°...+26°, однако ночи станут более прохладными. Так, местами температура в темное время суток будет опускаться до +10°...+12°. При этом совсем другая погода ожидается на юге и востоке Украины, где по-прежнему будет сильная жара до +30°...+35°. Грозы и дожди покинут западные области и сместятся в Центр. Осадки также коснутся некоторых северных областей.

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